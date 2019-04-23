مجمع النهار: شكوى “لوندا” ضد الشروق توقفت بمكالمة هاتفية من بشير طرطاق

قال بيان لقناة النهار إن الصورة التضليلية التي عملت “الشروق” على تسويقها للرأي العام الجزائري يرتكز على أكاذيب وقحة صدرت عن مؤسسة تنكرت لأبسط إلتزاماتها الأخلاقية والمالية مع شركات الإنتاج والفنانين الجزائريين.

وحتى الديوان الوطني لحقوق التأليف في الجزائر رفع شكوى ضد “الشروق” بسبب السرقة المتكررة والمستمرة لحد الساعة لأضخم الأعمال الفنية والمسلسلات خاصة التركية التي لا تزال لحد الساعة تبث بطريقة غير قانونية وبدون إذن أصحابها لكن للأسف توقفت الشكوى القضائية بهاتف من المنسق السابق لجهاز المخابرات بشير طرطاق.

عمد القائمون على مؤسسة “الشروق” في الفترة الأخيرة إلى إستعمال إيحاءات غريبة وإنتحال غير مشروع لصفة متحدث غير شرعي بإسم المؤسسة العسكرية بزعم أن “النهار” رمز من رموز العصابة البائدة! كما إستعملوا تارة أخرى عبارات توحي بالتهديد والوعيد ضد المتعاملين الذين إنخرطوا في دعم برامج “النهار” خلال شهر رمضان.