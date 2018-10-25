مجمع “النهار” يتقدم بـ 70 شكوى قضائية 

كشف المحامي عبد الحفيظ كورتل، أن مجمع “النهار” تقدم بأكثر من 70 شكوى ضد العديد من الأشخاص الذين أستغلوا الفضاء الأزرق كوسيلة لمهاجمة المجمع

وحسب ما كشف عنه المستشار القانوني لمجمع “”النهار”، أن تم التقدم بشكاوي ضد أشخاص ومواقع إلكترونية ومؤسسات وأصحاب تعليقات مسيئة.

وأضاف ذات المتحدث، أن المشتكى عليهم يختبون وراء منصات الفايسوك لسب وشتم المجمع وعماله .

وتتعلق القضايا والشكاوي التي رفعها مجمع النهار بالقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالإضافة المساس بمعطيات الأشخاص.

وأوضح المحامي كورتل أن المتورطين سيلقون جزائهم بالعدالة وحسب القانون فإن العقوبات تتراوح بين شهرين إلى خمس سنوات.

كما كشف ذات المتحدث انه في قادم الأيام سيتقدم مجمع النهار بشكاوى أخرى في ظل الإستخدام السيئ للفايسبوك واستغلاله في سب وشتم المجمع.