“مجمع النهار” يقدم تعازيه لعائلة الراحل سليمان بخليلي

قدم “مجمع النهار” وعلى رأسهم المديرة العامة الأستاذة سعاد عزوز تعازيهم القلبية لعائلة الإعلامي الراحل سليمان بخليلي. راجين من المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقد انتقل صباح اليوم الجمعة، الإعلامي وصاحب قناة البديل سليمان بخليلي إلى جوار ربه بعد صراع مع فيروس كورونا. عن عمر يناهز 58 عاما، وكان الإعلامي الراحل يعالج بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بعد إصابته بالفيروس.

للإشارة، فإن سليمان بخليلي إعلامي ومنتج تلفزيوني من مواليد 1963 بمدينة بسكرة. وهو مُعد ومذيع لعدة برامج في الإذاعة والتلفزيون. وصاحب البرنامج الشهير “خاتم سليمان” الذي كان يطل به كل شهر رمضان. حيث عرض في بداياته عبر فضائيات عربية عديدة. كما اشتهر أيضا ببرنامج “فرسان القرآن” في رمضان لعدة مواسم على التلفزيون الجزائري.

والتحق بالإذاعة والتلفزيون الجزائري عام 1985 كصحفي، ثم تدرج في مختلف المناصب ليتقلد منصب رئيس تحرير. ثم مدير الإنتاج في التلفزيون الجزائري. وعمل في التلفزيون الجزائري بمحطة ورقلة كمحرر و مذيع للنشرة الرئيسية. ثم اتجه للإنتاج التلفزيوني وأنتج العديد من البرامج منها و”هديناه النجدين”، “أنغام من الجنوب”، “زدني علما”. ونال جائزة الإبداع في مهرجان القاهرة الإذاعة والتلفزيون. كما تحصل على الجائزة الذهبية لمهرجان الإعلام العربي بالقاهرة في دورته الـ14

وسيتم تشجيع جثمان الفقيد سليمان بخليلي الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 58 سنة الى مثواه الأخير. بمقبرة قاريدي في الجزائر العاصمة بعد صلاة الجمعة.