مجمع “ايمتال” و”POSCO” الكورية توقعان اتفاقية لتصدير الحديد

وقع اليوم الاربعاء، مجمع ايمتال للحديد والصلب، اتفاقية شراكة مع مؤسسة التجارة العالمية posco الكورية.

وقال رئيس المدير العام لمجمع ايميتال، بوسلامة طارق، إن الهدف من الإتفاقية هو تصدير المنتوج الجزائري من الحديد إلى الخارج.

وأضاف بوسلامة، أن “البداية ستكون بفرع المجمع وهي شركة بلارة بجيجل، وبعد ذلك سيتم تعميم عملية التصدير على الفروع الأخرى”.

وأشار المتحدث، إلى أن “ايمتال” يحتاج لتصدير منتوجه من الحديد الصلب إلى مختلف الاسواق الخارجية.

وأوضح بوسلامة، أن هذا يأتي “بعدما ساهم وبشكل كبير في تلبية حاجيات السوق المحلية”.

ومن جهته كشف رئيس مجلس إدارة الجزائرية القطرية للصلب، محمد لمين لبو، أن هذه الاتفاقية تعتبر سابقة من نوعها.

وكشف لبو، أنه سيتم تصدير ما قيمته 150ألف طن سنويا، كما سيسمح للمؤسسة بإدخال العملة الصعبة.

وتدخل الاتفاقية في إطار الاستراتيجية المتبعة من قبل الشركة ونهج السلطات المحلية للترويج للمنتجات المحلية بالخارج.

وبلغت اليوم –على حد قول لبو- قدرة انتاج مصنع بلارة في جيجل، 2 مليون طن سنويا.

وأفاد ذات المتحدث، أن المصنع دخل بمرحلة الانتهاء من المشروع بنسبة 100 بالمائة، السنة الجارية، وستبدأ بمرحلة التشغيل التام بفيفري.