مجمع “بلاط” يستنكر تشويه صورة منتوجات المجمّع.. ويتوعد بالمتابعة القضائية

كشف مجمع بلاط، أن هناك بعض الأشخاص تداولوا على صفحات التواصل الإجتماعي فيديوهات وصور تهدف للإساءة للمنتوجات اللحمية المطهية الحاملة لعلامة بلاط

وحسب بيان لمجمع بلاط، فإن المجمع يؤكد أن الصور والفيديوهات المتداولة هي مفبركة ولا أساس لها من الصحة. وأن هدف أصحابها هو تشويه علامة بلاط الرائد في مجال صناعة المنتوجات اللحمية المطهية

وطمأن مجمع بلاط المستهلكين بأن منتوجاته آمنة ومضمونة وتستجيب لكل مواصفات الجودة والسلامة الغذائية المعمول بها في الدول المتطورة الرائدة في هذا المجال. وأنه يتم تحضيرها في إحترام تام لشروط النظافة الصحية المعتمدة. إنطلاقا من النظافة الجسدية للعمال التجهيزات والمعدات وكذا نظافة المجال وسلسلة الإنتاج. وفقا لنظام تحليل المخاطر “هاسب” المعتمد عالميا في الصناعات الغذائية

وأضاف البيان، أن المجمع يحتفظ بحق المتابعة القضائية لكل من يهاجمه . وينشر أو يتداول مثل هذه الإدعاءات المفبركة والتي لا أساس لها من الصحة.