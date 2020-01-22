مجمع تثمين المنتج الفلاحي يوضح بشأن رمي الفلاحين للبطاطا بالبويرة

قدمت وزارة الفلاحة توضيحات بشأن رمي الفلاحين بولاية البويرة لكميات معتبرة من منتوج البطاطا.

وقال الرئيس المدير العام لمجمع تثمين المنتج الفلاحي، مصطفى بلحنيني، اليوم الأربعاء، أن المنطقة التي رميت فيها كميات معتبرة من منتوج البطاطا بالبويرة، “هي منطقة خاصة بإنتاح بذور البطاطا وليست خاصة بإنتاج البطاطا الموجهة للإستهلاك المباشر”.

وأكد بلحنيني أن “منتجاتهم من بطاطا الموجهة في لإنتاح البذور، يجب أن تحفظ في غرف التبريد، ليكتمل إنتاشها”. مضيفا “إذا ما قام به هؤلاء الفلاحون هو فقط لفت الإنتباه”.

وأشار في السياق ذاته أن “تخزين البطاطا الذي ذهبنا إليه اليوم مفيد جدا، لأن هشري مارس وأفريل لن يكون فيها إنتاج كاف، لذا سنلجأ لإخراجها في هذه الفترة حفاظا على سقف الأسعار”.