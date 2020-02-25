مجمع “تونيك” يدعو العمال لإستئناف العمل من أجل إنقاذ المصنع

دعا مجمع “تونيك” كافة عماله لإستئناف عملهم من أجل إنقاذ المصنع واستدراك العجز.

وقال رئيس مجلس إدارة مجمع تونيك لصناعة الورق، إدريس يعلاوي، اليوم الثلاثاء، أن إستئناف النشاط يعد الحل الوحيد لإنقاذ المصنع.

وكما إستبعد يعلاوي سيناريو الإفلاس رغم تسجيل عجز بـ 10 ملايير دينار، فيما يصر العمال على مواصلة إضرابهم حسب مانقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف يعلاوي أن إنقاذ المجمع يأتي بإستئناف العمل وعودة وحدات المصنع للإنتاج وفقا مخطط نجاعة يسمح بإستدراك العجز .

وقال أيضا أن نجاح المخطط يأتي بمدى إستجابة العمال لإنقاذ المصنع من خلال إستئناف النشاط ووضع حد لحركة الإضراب غير الشرعي حسبه.