مجمع جيبلي: إنتاج 4 مليون لتر يوميا من الحليب في رمضان

كشفت الرئيسة المديرة العامة لمجمع جيبلي العمومي للحليب، أنه تم رفع كمية إنتاج الحليب تحسبا لشهر رمضان إلى 4 مليون لتر يوميا.

وأضافت لحلوح خلال استماعها من قبل لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد، أن مجمع جيبلي يضم 15 وحدة عبر التراب الوطني، تغطي 52 بالمائة من احتياجات الحليب عبر 38 ولاية، مشيرة إلى أن المجمع ينتج 3.6 مليون لتر يوميا. حيث وتحسبا لشهر رمضان وكثرة الطلب على هذه المادة سيتم رفع الإنتاج إلى أكثر من 4 مليون لتر.

وأشارت لحلوح، إلى أنه وتبعا لقرار السلطات العليا للبلاد فيما يخص الولايات الجنوبية، فقد تم تخصيص 46 طن من الحليب المجفف وأول شحنة وصلت خلال شهر فيفري الفارط. بسعر مقنن 180 دج ل500 غ.

وكشفت لحلوح في سياق ذي صلة، إلى أن نقاط بيع جيبلي هي 130 نقطة بيع. وسيتم مضاعفة العدد من أجل توصيل المنتوج. حيث أن هنالك إجراءات مع الولاة خاصة في مناطق الظل. ومن المرتقب فتح نقطة بولاية أدرار لتوزيع الحليب في الجنوب قريبا.

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