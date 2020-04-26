مجمع جيبلي يرفع قدرته الإنتاجية خلال الشهر الفضيل

شرع مجمع الحليب “جيبلي” في الرفع من قدرته الإنتاجية بنسبة 20 بالمائة خلال الشهر الفضيل.

وأفاد الرئيس المدير العام للمجمع، مولود حريم، اليوم الأحد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه وتحسبا “لشهر رمضان قررنا الرفع من انتاج وحدتنا بـ 20 بالمائة وذلك استجابة للطلب الوطني المتزايد خلال هذه الفترة”.

وقال المسؤول أنه “يمكننا رفع كميات انتاج الحليب حسب الحاجيات المعبر عنها في كل منطقة”.

وأضاف ذات المتحدث “لقد قمنا لحد الساعة برفع الإنتاج بـ 20 بالمائة في انتظار تقييم الطلب على هذا المنتوج الذي يكثر التوافد عليه خلال رمضان”.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع أن “المجمع كان قد قرر الرفع من كميات حليب البقر تلك التي يتم جمعها من عند مربي الماشية”.

وقال أن ذلك “رفع نسبة الإنتاج من 250.000 لتر/اليوم إلى 400.000 لتر/اليوم من الحليب الطازج الذي يتم تداوله في السوق، وهو ما يشكل وفرة أمام المستهلكين لمادة الحليب”.

كما قرر المجمع ايضا توسيع شبكة توزيعه من اجل تقريب منتجاته للمستهلك.