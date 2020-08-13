مجمع جيتكس يطلق إسم الراحل “مقران زروقي” على وحدة صناعة النسيج والجلود بالشراقة

أشرف الأمين العام لوزارة الصناعة محمد بوشمه اليوم الخميس ، على تسمية مقر وحدة صناعة النسيج والجلود بالشراقة التابعة لمجمع “جيتكس”، باسم المرحوم مقران زروقي، الرئيس المدير العام السابق للمجمع، والذي وافته المنية الشهر الماضي.

وهذا الإجراء جاء بقرار من وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم.

وحضر مراسم التسمية إطارات وعمال من المجمع تتقدمهم عائلة الراحل،و شهدت المناسبة تكريم عائلة الفقيد من طرف الأمين العام عرفانا بما قدمه للقطاع.

كما أشاد بوشمة، بخصال الرجل الذي شغل عدة مناصب في القطاع الصناعي وتفانيه في أداء المهام الموكلة اليه لاسيما في الأزمة الصحية التي تعرفها الجزائر حاليا من خلال تجنيد المجمع لإنتاج الكمامات والألبسة الواقية .

بالإضافة إلى تأطير الراحل لعملية اقتناء وسائل انتاج هذه المنتجات في إطار عملية وطنية لمضاعفة الانتاج وتلبية احتياجات البلاد منها.