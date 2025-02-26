مجمع “جيتكس” يطلق تشكيلة جديدة لملابس الأطفال والدفع بالتقسيط

أطلقت الشركة القابضة للنسيج والجلود “جيتكس”، مساء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، تشكيلتها الجديدة لملابس الأطفال وبأسعار تنافسية تحسبا لعيد الفطر المقبل، والتي يمكن اقتنائها بالتقسيط عبر منصة رقمية تم إطلاقها خصيصا لهذا الغرض.

وجرى عرض هذه التشكيلة الجديدة للمجمع العمومي بقصر الثقافة، تحت شعار “بصنعة يدينا ولينا”. بحضور وزير الصناعة، سيفي غريب، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني. ووزير الثقافة والفنون، زهير بللو، إلى جانب الامين العام لفيدرالية النسيج التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وبالمناسبة، ألقى وزير الصناعة كلمة أبرز فيها أهمية هذه الخطوة التي تعكس الإرادة “القوية” لترقية وتعزيز المنتوج الوطني. وفق رؤية وطنية “طموحة” في تطوير الصناعة المحلية، مع مرافقتها جودة وابتكارا بما يلبي تطلعات المواطن الجزائري واحتياجاته.

وأوضح غريب قائلا “النموذج الناجح للشراكة بين الصناعة الوطنية ومجالات البحث والتطوير”. حيث تعد هذه المنتجات التي يتم عرضها والاعلان عن تسويقها ثمرة الجهود المتكاملة بين “جيتكس”. وخبراء “الجامعة الصناعية” والمؤسسة الناشئة “ديار دزاير”. في سبيل تقديم منتوج يرقى إلى المعايير المطلوبة، سواء من حيث التصميم أو النوعية أو السعر.

وشدد الوزير على ضرورة مواصلة المجمع العمومي جهوده لتعزيز قدراته في السوق. والمساهمة في تنشيط شبكة المناولة ورفع نسبة الإدماج المحلي في صناعة النسيج والجلود. بما يساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية ويقلل من التبعية للاستيراد.

من جانبه، أكد الرئيس المدير العام ل”جيتكس”، توفيق بركاني، أن العرض يمثل فرصة للمجمع العمومي. يبرز من خلاله قدراته على تلبية الطلب المحلي بالنوعية المطلوبة والسعر المناسب. ويؤكد فيها كذلك سعيه لاسترجاع سمعة المنتوج الجزائري في مجال النسيج.

إطلاق منصة إلكترونية والدفع بالتقسيط

ولفت إلى أن العرض يأتي بالتوازي مع الإطلاق الفعلي للمنصة الالكترونية لتسويق منتجات “جيتكس”. بالشراكة مع المؤسسة الناشئة “ديار دزاير”.

وتسمح هذه المنصة باقتناء منتجات المجمع عن بعد مع توفير خدمة التوصيل إلى المنزل، وإمكانية الدفع بالتقسيط. يضيف بركاني الذي أشار إلى التخفيضات التي ستطبق خلال رمضان المقبل والتي تندرج في إطار المسؤولية الاجتماعية للمجمع.

وعلى هامش الحفل، وقع مجمع “جيتكس” على اتفاقيتين مع كل من مجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية “اش تي تي”. والمركز الجزائري لتطوير السينما، إضافة إلى اتفاقية ثالثة مع مجمع “تايال” والمجمع تونسي للملابس الجاهزة “زان”.

وتهدف الاتفاقية الأولى لتموين المؤسسات السياحية العمومية بمنتجات “جيتكس”. فيما تتضمن الاتفاقية الثانية الترويج للمنتوج المحلي في مجال النسيج عن طريق السينما.

أما الاتفاقية الثالثة فتتضمن شراكة ثلاثية بين “جيتكس” و”تايال” والمجمع التونسي “زان”. تهدف لتبادل الخبرات في مجال التصميم والتسويق.

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