مجمع جيكا للإسمنت.. تقنية جديدة لتصفيف الأفران دون توقيف نشاط المصنع

اعتمد المجمع الصناعي للإسمنت “جيكا” تقنية جديدة لتصفيف الأفران دون توقيف نشاط المصنع.

وحسب ما أفادت به وزارة الصناعة، في بيان لها، فإن شركة الصيانة للشرق التابعة للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر “جيكا” وضعت حلا جديدا للمراقبة والتشخيص الموجه للمتعاملين الوطنيين في مجال صناعة الإسمنت الذين يقومون بتفتيش تصفيف أفران مصانع الإسمنت.

وحسب ذات المصدر فان هذا ” الإنجاز الأول من نوعه بالجزائر يسمح بإجراء عملية تصفيف الأفران دون توقيف نشاطات مصنع الإسمنت”.

واعتبرت الوزارة ان هذا الحل هو عبارة عن تقنية حديثة تم اعتمادها سابقا من طرف خبراء أجانب ومتحكم فيها حاليا من طرف تقنيي شركة الصيانة للشرق.

وأشارت وزارة الصناعة أن المراقبة الأولى لتصفيف الفرن بمصنع الاسمنت بعين الكبيرة بولاية سطيف قد تمت بنجاح من طرف تقنيي شركة الصيانة للشرق.