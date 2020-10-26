مجمع “جيكا” يشرع في إستغلال وتحويل مادة الرخام

شرع المجمع الصناعي للإسمنت بالجزائر “جيكا” في استغلال وتحويل مادة الرخام.

وأفاد المجمع، اليوم الإثنين في بيان له، أنه شرع في إستغلال وتحويل الرخام بعد استحواذه على وحدة قالمة ومحجرة “الأونيكس” لماهونة سنة 2018، بعدما كانت مملوكتين سابقا للمؤسسة الوطنية للرخام.

وأضاف مجمع “جيكا” أنه سيكون بمقدور شركة الحصى للشرق التابعة للمجمع إنتاج عدة أنواع ذات جودة من الرخام، بغية تلبية الطلب الوطني، والتوجه للتصدير نحو مختلف الأسواق الخارجية.

يأتي هذا بعدما كانت وحدة الرخام لماهونة بقالمة تعاني صعوبات مالية، حيث سمحت العملية من إنقاذ 97 منصب شغل.

وأوضح المجمع ان المخطط الاستثماري المتعلق بهذا النشاط الجديد يشمل تزويد محجرة الأونيكس بقالمة بتجهيزات عصرية.

قصد استغلال رواسب الرخام وكذا إعادة تأهيل وسائل الإنتاج الموجودة لتحويل الرخام على مستوى الوحدة.