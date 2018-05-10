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مجمع “جيكا” يصدر200 ألف طن من الإسمنت نحو أوروبا من ميناء جيجل

أخبار الجزائر
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مجمع “جيكا” يصدر200 ألف طن من الإسمنت نحو أوروبا من ميناء جيجل
بقلم م. فيصل

يشرع اليوم الخميس مجمع الصناعي للإسمنت الجزائر” جيكا” في أولى عمليات تصديرالإسمنت  باتجاه أوروبا إنطلاقا من ميناء جن جن بجيجل.

وتمت العملية بحضور، الأمين العام لوزارة الصناعة المناجم والسلطات المحلية، بتصدير200 ألف طن من الإسمنت من نوع “كرينكر” غير مدقوق.

حيث تندرج تلك العملية في إطار عقد موقع عليه بين شركة توزيع مواد  البناء”سو ديس ماك” أحد فروع مجمع “جيكا” وتاجر إسباني

وحسب الرئيس المدير العام لفرع سو ديس ماك سمير ستي، أن عملية التصدير هذه تتم عبر عديد المراحل

كما تضمنت الشحنة الأولى لهذه العملية التي وصفت بـ”التاريخية” بالنسبة لمجمع جيكا 45 ألف طن من الإسمنت.

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