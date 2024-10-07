مجمع ستيلانتس يوقّع إتفاقيات شراكة مع أربعة مصنّعين لمعدّات السيارات 

يعزّز مجمّع ستيلانتس إلتزامه بتطوير نسيج جزائري فعال للتعاهد من الباطن في مجال السيارات. من خلال اختيار مزوّدين جدد لقطع الغيار والمعدّات، بعد بضعة أشهر فقط من تدشين مصنعه في طفراوي في ديسمبر 2023. وتنظيم مؤتمره الدولي للمزوّدين في وهران أفريل 2024.

خلال حفل ترأسه في وهران علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسمير شرفان، مدير عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. أمضى مجمع ستيلانتس إتفاقيات شراكة مع أربعة مصنّعين لمعدّات السيارات. وهي شركة فرّوز لتجميع العجلات التي ستشيّد مصنعا جديدا بالقرب من مصنع فيات في طفراوي وتخلق 45 منصب عمل مباشر. إيريس تيريس لتوريد الإطارات وتعدّ الرائد الوطني في سوق الإطارات الاحتياطية والتي ستوفّر الإطارات لطرازات فيات 500 وفيات دوبلو.

شركة إيدي نيت لتوريد الحزم التي ستوفر مجموعة من الحزم الخاصة بفيات دوبلو. من مصنع جديد في طور البناء قرب مصنع فيات. بالإضافة كذلك إلى شركة غزال لتوريد وتركيب معدّات غاز البروبان المميّع بالشراكة مع مصنّع المعدّات الإيطالي لانديرانزو الذي سينطلق انتاجه في جانفي 2025. وسينتج عن هذه الموجة الأولى من الإندماج أزيد من 250 منصب عمل مباشر.

ترمي الإستراتيجية الطموحة لشراء قطع غيار السيارات ومكوّناتها في الجزائر إلى تشييد نسيج محلي للمزوّدين القادرين على التنافس والمستدامين. بهدف الوصول إلى 45 بالمائة من محتوى العربات المنتجة في مصنع طفراوي.

نحن فخورون بتخطّي هذه المرحلة الجديدة الحاسمة في إقامة نظام بيئي مزدهر للسيارات في الجزائر. وابرام هذه الشراكات الأربع يدل على إرادة وعزم مجمع ستيلانتيس على الاستثمار على المدى البعيد في تطوير صناعة السيارات كما يدلّ على التزامه بتحويل الجزائر الى ركيزة استراتيجية لنشاطه في افريقيا والشرق الأوسط. وهذه الشبكة من المتعاهدين من الباطن ستجعل من الجزائر بوثبة صناعية حقيقية بالنسبة لمجمّع ستيلانتيس” كما صرّح سمير شرفان مدير العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا بمجمّع ستيلانتيس.

بالإضافة لهذه الشراكات الأولى، يجري التحضير للعديد من المناقصات لتحديد مزوّدين آخرين. يستجيبون لمعايير التصنيع المطلوبة ورفع نسبة الادماج المحلي لمصنع فيات طفراوي.

نبذة عن Stellantis

NV Stellantis(NYSE : STLA / Euronext Milan : STLAM / Euronext Paris : STLAP) هي واحدة من الشركات الرّائدة في العالم المختصّة في صناعة السيارات وتوفير خدمات التنقل. تجسد علاماتها التجارية ذات التاريخ والرمزية الكبيرين شغف مؤسسيها ذوي الرؤية وزبائنها اليوم بمنتجاتها وخدماتها المبتكرة. بما في ذلكAbarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, .Vauxhall, Free2move,و.Leasys أقوياء بتنوعنا. نحن نفتح الطريق للآخرين - نتطلع إلى أن نصبح أفضل شركة تكنولوجيا في النقل المستدام. وليس الأكبر مع خلق قيمة مضافة لجميع الفاعلين وكذلك للمجتمعات التي نعمل فيها.