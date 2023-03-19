مجمع ستيلانتيس يخصص 200 مليون أورو لتصنيع 4 طرازات من سيارة FIAT

أكد مدير ستيلانتيس المكلف بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا, سمير شرفان، أن مجمع ستيلانتيس خصص لاستثماره في مصنع وهران الموجه لإنتاج سيارات فيات, غلافا ماليا يقدر ب200 مليون أورو كحصة أولى.

وفي كلمة القاها بمناسبة حفل اطلاق علامة فيات بالجزائر, الذي جرى بحضور كل من وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, ووزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, أوضح شرفان ان “الحصة الاولى من استثمار مجمع ستيلانتيس وممونيه تقدر بأكثر من 200 مليون أورو لإنجاز الموقع الصناعي بطفراوي بولاية وهران”.

كما أكد ذات المتحدث ان مجمع ستيلانتيس سيشرع في المرحلة الأولى في انتاج اربع طرازات ويتعلق الامر بكل من فيات-500 وفيات دوبلو, فضلا عن طرازين اخرين لم يتم الكشف عنهما بعد.

اما بخصوص نسبة الإدماج المتعلقة بهذا المشروع -يضيف ممثل ستيلانتيس- فإنها ستبلغ 30 % في سنة 2026, وتتضمن ختم الصفائح المعدنية و تصنيع هيكل السيارة و الطلاء و عديد اللواحق على غرار المقاعد و الكوابل و الاغلفة البلاستيكية و جهاز القيادة و عادم السيارة و البطاريات و واقي الصدمات و الاطارات و السوائل خاصة, مضيفا ان هذه النسبة مرشحة للارتفاع لتبلغ 40 % بعد 2026.

وتعتمد “ستيلانتيس-الجزائر” لتوزيع هذه السيارات على 30 نقطة بيع موزعة على 28 ولاية, وهو العدد المرشح للارتفاع إلى 40 نقطة بيع بنهاية السنة الجارية.

في هذا الصدد أكد شرفان ان “الشركة تشغل 360 عون تسويق إضافة إلى 1200 عون ما بعد البيع, كما تستغل 50 ألف مرجعا لقطع غيار إضافة إلى مساحة تخزين تقدر ب 15 الف متر مربع, حسب الشروح المقدمة من طرف “ستيلانتيس-الجزائر”.

كما أضاف ذات المسؤول ان اول سيارة والمتمثلة في فيات 500, ستخرج من خطوط الانتاج قبل نهاية السنة الجارية و سيتم توفير 2000 منصب شغل مباشر في افاق 2026.

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