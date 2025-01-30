مجمع ستيلانتيس يعلن تنظيم الطبعة الثانية من المنتدى الدولي للمناولين شهر ماي المقبل

أعلن مجمع ستيلانتيس، في بيان له اليوم الخميس، تنظيم الطبعة الثانية من المنتدى الدولي للمناولين، الذي سينعقد خلال شهر ماي 2025.

وجاء في البيان: “يباشر مصنع فيات طفراوي المراحل القادمة من مشروعه الصناعي الطموح في الجزائر. بالإعلان عن انعقاد منتداه الدولي الثاني للمناولين، بغية تسريع وتيرة تطوير فرع الجزائر للسيارات”.

وبهذه المناسبة، ينوي مجمّع ستيلانتيس، إطلاق قطب وطني للدراسات الهندسية من أجل تنمية المهارات والتكنولوجيات التي سترسم وتشكّل قطاع السيارات في البلاد. على الخصوص، بفضل شراكاته الجامعية مع معهد العلوم والتقنيات التطبيقية - جامعة وهران محمد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا. والمدرسة الوطنية متعددة التقنيات بوهران، والمدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر العاصمة. يضيف المصدر ذاته.

وأوضح بيان مجمع ستيلانس، أن الطبعة الثانية من المنتدى الدولي للمناولين الذي سينعقد خلال شهر ماي 2025، يكون الهدف منه، مرّة أخرى. إظهار ضخامة المشروع الصناعي لمجمّع ستيلانتيس في الجزائر، إذ عرف تطورا معتبرا منذ المنتدى الأول في أفريل 2024.

وصرّح سمير شرفان، مدير العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا لمجمّع ستيلانتيس في هذا الصدد: “نحن فخورون بقطع هذه المرحلة الجديدة الحاسمة في بناء نظام بيئي مزدهر وتنافسي للسيارات في الجزائر”.

“وبتنظيم ندوتنا الدولية الثانية للمناولين واستحداث قطبنا الوطني للدراسات الهندسية”، أكد شرفان مجددا الرؤية الاستراتيجية للمجمع القائمة على مبدأ التوطين المتعمق.

وبتطوير شبكة قوية من الوكلاء الجزائريين وبتعزيز القدرات التقنية والبشرية، فإن مجمع ستيلانتيس تصبح مهمته تتمثل في تشييد تجذر محلي يتميز بالاكتفاء الذاتي بالإنتاج لفائدة المنطقة. يضيف شرفان.

وتابع: “وهو خير دليل على عزمنا وإرادتنا الراسخة للاستثمار على المدى البعيد، في صناعة السيارات الجزائرية ووضع الجزائر في موقع الركيزة الاستراتيجية بالنسبة لمجمّع ستيلانتيس في الشرق الأوسط وفي إفريقيا.. وقد سبق أن سمح هذا المنتدى بانتقاء خمسة مزودين جزائريين في 2024 وبلوغ أزيد من 10 بالمائة نسبة إدماج محلّي”.

وأعرب مجمّع ستيلانتيس بفضل مبادرات مثل هذه الندوة الدولية للمناولين، عن أمله في تشجيع الصناعات الجزائرية لاعتماد المناولة في صناعة السيارات وكذا الفاعلين الأجانب من ذوي المرجعية للاستثمار محليا، أو لتقديم تكنولوجيتهم أو مهاراتهم من خلال الشراكات.

كما يتطلّع مجمع ستيلانتيس إلى تشجيع بروز نسيج محلي من شركات المناولة، مكّنه، مع حلول 2026، من تغطية 30 بالمائة ممّا تحتويه العربات المنتجة في مصنع طفراوي. وذلك بإقامة أول نظام بيئي مدمج للسيارات في الجزائر.

ويندرج هذا اللقاء “ضمن استراتيجيتنا لتطوير نظام بيئي مستدام وتنافسي للسيارات في الجزائر يرتكز على الإدماج المحلّي لتحويل منطقة ستيلانتيس للشرق الأوسط وإفريقيا إلى رائد في مجال خلق القيمة بحلول نهاية هذا العقد”.