مجمع سوفاك الجزائر يشرع في تركيب ثلاث نماذج للسيارات من علامة Audi

كشف مجمع سوفاك الجزائر في بيان تحصل تلفزيون النهار على نسخة منه ان علامة Audi الألمانية أعطت اليوم إشارة للانطلاق في التركيب في الجزائر.

وحسب ماجاء على لسان Peter Will، المسؤول عن تخطيط المشاريع لدى شركة Audi فان الانطلاق بعمليات التركيب بمصنع غليزان.

الذي سيساهم في وضع أُسس للتنمية في شمال إفريقيا ككل.

هذا سيشرع مصنع فولسفاقن بغليزان في تركيب ثلاث نماذج ويتعلق الأمر بكل من Audi A3 sportback، la Beline A3 وAudi Q2.

بطاقة قُدرت مبدئيا بحوالي 3000 سيارة من علامة Audi في السنة.

ومن جهته، مدير عام مجمع سوفاك بالجزائر مراد العلمي عن فخره بما تم تحقيقة لأول مرة في الجزائر بتركيب هذا النوع من السيارات.