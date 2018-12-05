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مجمع سوفاك الجزائر يشرع في تركيب ثلاث نماذج للسيارات من علامة Audi

الوطني
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مجمع سوفاك الجزائر يشرع في تركيب ثلاث نماذج للسيارات من علامة Audi
بقلم ياسين باباسي

كشف مجمع سوفاك الجزائر في  بيان تحصل تلفزيون النهار على نسخة منه ان علامة Audi الألمانية أعطت اليوم  إشارة للانطلاق  في  التركيب في الجزائر.

وحسب ماجاء على لسان Peter Will، المسؤول عن تخطيط المشاريع لدى شركة Audi فان الانطلاق بعمليات التركيب بمصنع غليزان.

الذي  سيساهم في  وضع أُسس للتنمية في شمال إفريقيا ككل.

هذا سيشرع مصنع فولسفاقن بغليزان في تركيب  ثلاث نماذج  ويتعلق الأمر بكل من Audi A3 sportback، la Beline A3 وAudi Q2.

بطاقة قُدرت مبدئيا بحوالي 3000 سيارة من علامة Audi في السنة.

ومن جهته، مدير عام مجمع سوفاك  بالجزائر مراد العلمي عن فخره بما تم تحقيقة لأول مرة في الجزائر بتركيب هذا النوع من السيارات.


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