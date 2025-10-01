مجمع سونارم يبحث سبل التعاون مع الشركة الصينية “سي بي تي دي سي”

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونارم بلقاسم سلطاني، وفدا عن الشركة الصينية “سي بي تي دي سي”. والذي بحث معه إمكانية مساهمة الشركة في تطوير منجم غارا جبيلات. بالأخص ما يتعلق بخفض نسبة الفوسفور في خام الحديد المستخرج.

وقد جرى اللقاء مع وفد الشركة الصينية الذي يقوده رئيس الفرع الإفريقي ومدير مكتب الجزائر للشركة داني كونغ. بمقر المجمع بالجزائر العاصمة، بحضور الرئيس المدير العام لفرع المجمع العمومي “فيرال”.

واستعرض وفد الشركة الصينية وهي فرع تابع للمؤسسة الوطنية الصينية للبترول “سي ان بي سي”. تجاربها “الناجحة” في عدة دول عبر العالم في مجال معالجة المواد المنجمية. لاسيما خفض نسبة الفوسفور في خام الحديد من النوع الأوليتي إلى مستويات مقبولة في السوق الدولية.

كما تم خلال اللقاء، عرض الحلول الرقمية في المجال المنجمي التي يمكن للشركة الصينية أن توفرها لفائدة “سونارم”.

وعقب هذه المباحثات الاولية، إتفق الطرفان على تنظيم اجتماعات بين خبرائهما عن طريق تقنيات التحاضر المرئي عن بعد للمناقشة العلمية والعملية لكيفيات تقليص نسبة الفوسفور في حديد منجم غارا جبيلات. “على أن يتم توقيع مذكرة تعاون بحضور الرئيس المدير العام للشركة الأم خلال الأسابيع المقبلة”.

