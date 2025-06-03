مجمع “سوناريم” يطلق مشاريع بالشراكة مع مؤسسات أجنبية

يعتزم مجمع “سوناريم” إطلاق مشاريع منجمية هامة بالشراكة مع مؤسسات أجنبية، بهدف تثمين الموارد المنجمية.

وأوضح بلقاسم سلطاني، الرئيس المدير العام للمجمع في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المجمع يعمل بالتعاون مع شركات من سلطنة عمان، الصين. تركيا وكندا على تجسيد مشاريع منجمية ميدانية. في أقرب الآجال. مما سيسهم في تعزيز مساهمة القطاع في خلق الثروة. وتوفير مناصب الشغل.

وأكد المسؤول أن قطاع المناجم يعد من الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي.لاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية التي يسجلها مؤخرا. مشددا على أهمية تثمين الموارد الطبيعية من خلال التحويل الصناعي وتحسين الحوكمة. مضيفا أن الشراكات الدولية تمثل ركيزة أساسية في هذا المسعى.

وتستند خارطة طريق المجمع، وفق المسؤول، على تطوير الصناعة المنجمية، تثمين الموارد عبر التحويل الصناعي، تعزيز الحوكمة. وتكوين الموارد البشرية المؤهلة. مشيرا إلى تنوع المشاريع المنجمية الجاري. إنجازها عبر مختلف مناطق البلاد.

وفي سياق متصل، أكد أن تصدير المواد الخام لم يعد مسموحا به. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مبرزا أن الأولوية أصبحت للتحويل الصناعي. المحلي بهدف إنتاج مواد صناعية كانت الجزائر تستوردها.

وبخصوص مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، ثمن التوجه نحو إلغاء الفصل بين رخصتي الاستكشاف والاستغلال. معتبرا أن هذا الإجراء سيسهم في تقليص الإجراءات الإدارية وتحفيز المستثمرين. كما أكد أن القانون يمثل خطوة هامة لرفع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام.

وخلال افتتاح الندوة، أكد الرئيس المدير العام لـ”سوناريم” أن المجمع يتبنى رؤية استراتيجية طموحة تعتمد على الابتكار والاستباقية لضمان استدامة نشاطاته وتعزيز موقعه كمورد رئيسي للمواد الأولية. مجددا التزامه بمبادئ الاستدامة والمسؤولية البيئية.

من جهته، أكد رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية، أكرم زيدي، أهمية تثمين الموارد المنجمية لتقليص فاتورة الاستيراد. ورفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات. داعيا إلى ضرورة وجود مؤسسات قادرة على دفع القطاع المنجمي وتوفير كفاءات بشرية مؤهلة.