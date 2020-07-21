مجمع سوناطراك يستأنف الإنتاج بمركب الغاز المسال في سكيكدة

أعلن مجمع سوناطراك، عن استئناف إنتاج بمركب الغاز المسال “GL1K” بسكيكدة، يوم 16 جويلية الجاري، بعد توقف عام للقيام بأعمال الصيانة الدورية.

وحسب بيان لذات المؤسسة، اليوم الثلاثاء، فإنه وخلال هذا التوقف الكلي، كل المعدات والأجهزة الخاضعة للوائح المراقبة والتي توافق نهاية مدة خدمتها فترة عمليات الفحص والإختبارات، أدمجت أيضا في عمليات التفتيش والمراجعة التي ينص عليها القانون.

والمشرف عليها من قبل سلطة ضبط المحروقات والمديرية العامة للمناجم.

وأضاف البيان، أنه يتم تنفيذ أعمال الصيانة من قبل وحدات الصيانة الداخلية للمجمع، بدعم من خبراء المؤسسات المختصة في عمليات الصيانة.

وأشار البيان، إلى أنه وبعد تقدم العمل بنسبة 85 بالمائة، وقع حادث في 21 فيفري 2020، على أحد التوربينات من بين الـ14 الموجودة على مستوى هذا المركب، واستبدال هاذين التوربيين بصفة كاملة كان يتطلب مدة زمنية تتجاوز 18 شهًرا.

لمواجهة هذا الموقف، يضيف البيان، قررت المديرية العامة لمجمع سوناطراك إصلاح التوربين واستبدال الأجزاء التالفة بأخرى جديدة، من أجل إعادته إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وكذا تحقيق أقصى قدر من إنتاج الغاز الطبيعي المسال، في مركبات أرزيو “GL1Z GL2Z و GL3Z”، من أجل الوفاء بالإتزامات التعاقدية مع شركاء سوناطراك، من ناحية أخرى.

وأضاف البيان، أنه وعلى الرغم من تفشي 19-COVID، ونظام الحجر الصحي وغلق الحدود، نجحت الفرق المختصة لسوناطراك ومختلف شركات المناولة، بدعم من السلطات المختصة، ولا سيما سلطات النقل والصحة، في إصالح التوربينات وإنهاء جميع الأعمال المخطط لها وهذا باحترام الجدول الزمني المسطر.

ومكنت احترافية ومهنية كل الأطراف المساهمة في عمليات الصيانة من إعادة مركب GL1K إلى الإنتاج في وقت قياسي.

وأشار البيان، إلى أن توفيق حكار، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، كان قد أوضح بأنه : “لم تتأثر كميات إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعملية صيانة مركب GL1K ، وذلك بفضل المساهمة الفعالة لمركبات GL1Z و GL2Z و GL3Z التي غطت كميات الإنتاج المبرمجة خلال فترة الصيانة.

وذلك ليس بنسبة 100 بالمائة فقط، بل بنسبة 134 بالمائة من الكميات المبرمجة، يضيف البيان.