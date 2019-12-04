مجمع سوناطراك يستعين بحق الشفعة للفصل في قضية “أناداركو”

تعتزم الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، بممارسة حق الشفعة على مصالح التي تحوز عليها شركة “أناداركو” في الجزائر.

وأفادت وزارة الطاقة، اليوم الأربعاء في بيان لها، أن وزير الطاقة محمد عرقاب قرر تطبيق حق الشفعة في هذه القضية.

وحسب ذات المصدر فإن صفقة الحيازة التي تمت بين الشركتين الأمريكيتين “أناداركو” و”أوكسيدنتال”، تتنافى ومواصلة أعمال شركة “أناداركو الجزائر”.

وذلك في إطار الشراكة في حقل “بركين” بالجزائر.

وقالت وزارة الطاقة أنه وبتاريخ 3 أوت 2019 تمت عملية ضم وحيازة بين الشركتين البتروليتين الأمريكيتين “أناداركو” و”أكسيدنتال”.

موضحا في السياق ذاته أنه وفي إطار عملية الضم والحيازة، ستقوم شركة “أكسيدنتال” ببيع جميع حصصها لصالح شركة “توتال”.

وأوضحت وزارة الطاقة أنه وتطبيقا لأحكام قانون المحروقات، تقدمت شركة “أناداركو” بطلب إلى وزير الطاقة.

أين تمت من خلاله الموافقة على عملية تغيير المراقبة على شركة “أناداركو الجزائر” لصالح شركة “أكسيدنتال”.

وعلى هذا الأساس إتخذ وزير الطاقة قرار بخصوص هذه الصفقة، وأعلن بموجبه أن هذه العملية تتنافى مواصلة أعمال شركة “أناداركو الجزائر” في إطار عقد الشراكة على حقل “بركين” بالجزائر.

وعلى هذا الأساس ستقوم شركة سوناطراك بممارسة حق الشفعة على المصالح التي تحوز عليها شركة “أناداركو” في الجزائر.