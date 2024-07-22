مجمع سوناطراك يطلق إستراتيجيته الجديدة للمناخ

أطلق مجمع سوناطراك، اليوم الإثنين، إستراتيجيته الجديدة المتعلقة بالمناخ. والتي تتضمن جملة من التدابير والمشاريع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. ورفع مستوى إدماج الطاقات المتجددة وكذا تطوير حلول احتجاز الطبيعي والتكنولوجي للكربون.

وتعتمد إستراتيجية سوناطراك على الاستثمار وتعزيز القدرات، نقل التكنولوجيا، والتركيز على الحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان. فضلا عن القيام بإدماج تدريجي لمزيد من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي. وتطوير مجالات جديدة مثل الوقود منخفض الكربون والهيدروجين الأخضر.

كما سيعمل المجمع على تفعيل البحث والتطوير وتعزيز الابتكار في المجالات ذات الصلة من خلال إبرام جملة من الشراكات الاستراتيجية. بالموازاة مع العمل على إرساء “حوكمة مناخية” تشمل مجمل العمليات والسياسات والممارسات الضرورية لإدارة تأثير أنشطة الشركة على المناخ والتقليل من مخاطرها على البيئة.

كما تستهدف الاستراتيجية أيضا العمل على تحسين الفعالية الطاقوية للمنشآت وتطوير خزانات الكربون الطبيعية من خلال برنامج تشجير طموح, ودراسة الحلول التكنولوجية الأكثر أمانا ونجاعة لاحتجاز الكربون. وتسعى من خلال ذلك إلى امتصاص الغازات الدفيئة المنبعثة وإزالتها عبر بواليع الكربون بشكل كلي. وهذا في غضون مطلع النصف الثاني من القرن.

كما تتضمن الاستراتيجية عمليا جملة من الحلول لاسترجاع الغازات المحترقة في وحدات التشغيل. ستضاف إلى المشاريع الـ19 التي تم إطلاقها تباعا منذ 2020. وهو ما سيسمح بتقليل إنبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 785 ألف طن ثاني أكسيد الكربون مكافئ سنويا. وستعتمد سوناطراك على وكالة الفضاء الجزائرية لتقدير أحجام الغاز المحترق. وفقا لما تم عرضه في مراسم التوقيع.