مجمع سوناطراك يعرض استراتيجيته أمام لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني

استقبل رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، اليوم الاثنين بمقر المديرية العامة للشركة، أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، التي تقودها سميرة برهوم، رئيسة اللجنة، بحضور الأمين العام لسوناطراك.

قدَّم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، خلال اللقاء، عرضًا عن نشاطات المجمع والجهود الرامية إلى توسيعها. ضمن استراتيجيتها الهادفة لتعزيز مجالات التعاون مع الشركات الإفريقية واستغلال فرص الاندماج في الاقتصاد الإفريقي. تماشيا والتزامات الجزائر مع جيرانها وأشقائها من الدول الإفريقية، إلى جانب الدور الريادي الذي تلعبه سوناطراك على المستوى القاري.

كما عبّر رشيد حشيشي، عن تقديره للتكامل والتواصل القائمين بين المؤسسات التشريعية والشركات الاقتصادية في الجزائر، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم في ضمان تنمية مستدامة.