مجمع سوناطراك يعزي عائلات ضحايا تحطم المروحية العسكرية

بعث مجمع سوناطراك اليوم الأربعاء ببرقية تعزية إلى عائلات شهداء الواجب إثر تحطم المروحية العسكرية التابعة لقوات الجيش الوطني الشعبي.

وجاء في مضمون البرقية مايلي:

“ببالغ الحزن والأسى تلقى مجمع سوناطراك خبر استشهاد طاقم المروحية العسكرية، التابعة لقوات الجيش الوطني الشعبي، المتمثل في المقدم خروسة نورالدين، المقدم الوافي محمد الأمين و الملازم الأول بوزايدة نورالدين.”

وأضاف المجمع “وبهذا المصاب الجلل، لا يسع مجمع سوناطراك بكافة اطاراته و عماله إلا أن يتقدم الى عائلات الشهداء الأبرار بالتعازي وعميق المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يغفر لهم وأن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.”

“إنا لله و إنا إليه راجعون”