مجمع سوناطراك يعزي عائلة الفقيد قايد صالح

قدم مجمع سوناطراك، بإسم الرئيس المدير العام، كمال الدين شيخي، تعازيه الخالصة لأسرة الفقيد المجاهد أحمد قايد صالح.

وكتب المجمع، في بيان له، أنه و “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله السيد المجاهد الراحل إلى جوار ربه، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني”.

“وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم الرئيس المدير العام، أصالة عن نفسه وباسم كافة عمال مجمع سوناطراك بخالص آيات التعازي وصادق عبارات المواساة للعائلة الكريمة وكافة الشعب الجزائري”.

“داعيا المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.

“لقد أفنى الراحل عمره وحياته في خدمة الشعب الجزائري وأدى واجبه كاملا غير منقوص، هو المجاهد الذي صان الأمانة وحفظ الوديعة وأوفى بالعهد من اخلاص للجزائر ولشعبها الأبي”.

“رحم الله الفقيد وطيب ثراه وأكرم مثواه،إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.