مجمع سوناطراك يعزي في وفاة المجاهد والوزير الأسبق جلول بغلي

قدم مجمع سوناطراك، اليوم الأحد، تعازيه في وفاة المجاهد والوزير السابق جلول بغلي.

وشغل الفقيد عدة مناصب سامية في الدولة، منها رئيس ديوان وزير التربية الوطنية (1962-1963).

وكذا مساعد بكلية العلوم بالجزائر( 1964- 1965)، أول مدير عام للمعهد الجزائري للبترول (1965-1984).

كما شغل الفقيد عضوا ورئيسا للعديد من اللجان الدولية في مجال المحروقات.

و بهذا المصاب الجلل، تقدم المجمع بكافة اطاراته وعماله الى عائلة الفقيد بالتعازي عميق المواساة.

سائلين المولى عز وجل أن يغفر له وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.