مجمع سوناطراك يوقع على اتفاقيتين في ولايتي جانت وتامنغست

يواصل مجمع سوناطراك جهوده التى شرع فيها في إطار برنامج الاستثمار الإجتماعي المسطر لسنة 2022-2023، حيث وقع على اتفاقيتين في كل من ولايتي جانت وتامنغست.

وتضمنت الاتفاقية الأولى المبرمة مع السلطات المحلية لولاية جانت إنجاز قاعة علاج لتجنيب ساكنة المنطقة عناء التنقل لمسافات بعيدة من أجل العلاج.

وبمقر ولاية تامنغست، قامت سوناطراك بالتوقيع على إتفاقية مع السلطات المحلية لبلدية عين أمقل تشمل تمويل مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بالبلدية.

للتذكير سطر مجمع سوناطراك في إطار سياسته الاجتماعية إطلاق نحو 121 مشروعا تنمويا على مستوى المناطق النائية في 37 ولاية، ويهدف إلى المساهمة في التنمية الإجتماعية والإقتصادية في المناطق المعزولة.

ويتطلع المجمع عبر هذا البرنامج إلى الانخراط في إطار مجهودات الدولة لتنمية مناطق الظل.