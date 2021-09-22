مجمع “سونلغاز” يشرع في تنفيذ مخططه الإستراتيجي 2035

شرع مجمع “سونلغاز“، في تنفيذ مخططه الإستراتيجي 2035، وذلك خلال أشغال ملتقى نظمه تحت شعار “إنطلاق تنفيذ المخطّط الاستراتيجي 2035 “.

وأفاد المجمع في بيان له اليوم الأربعاء، أن الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص، أشرف اليوم على افتتاح أشغال الملتقى الذي نظم بمركز التكوين المهني في الكهرباء والغاز ببن عكنون . والذي سيتواصل على مدى يومين.

وأضاف المجمع، أن اللقاء حضره الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، عاشور تلي. وكذا الإطارات الرئيسية المسيرة للشركات التابعة للمجمع. إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين والمركزيين و أعضاء المركز العملياتي الاستراتيجي.

وانطلقت فعاليات الملتقى بمداخلة لمستشار الرئيس المدير العام لسونلغاز، عبد الوهاب بوخروبة، الذي أكد بأن هذا اللقاء سيركز على تقديم عروض مفصلة حول فحوى المخطّط و مضمونه. فضلا عن تنظيم ورشات عمل. ليختتم بجملة من التوصيات يقدمها رئيس المركز العملياتي الاستراتيجي.

من جهته، ثمن تلي في مداخلته، العمل الذي يقوم به المركز العملياتي الاستراتيجي. مؤكدا بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي تم تقديمها من قبل الفدرالية العمالية. و معبرا عن دعمه لإدارة المجمع في هذا المسعى.