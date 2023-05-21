مجمع سونلغاز ينفي تنصيب مسؤولين عن وفاق سطيف

فنّد مجمع سونلغاز الأخبار المتداولة بشأن تعيين أشخاص على مستوى إدارة فريق وفاق سطيف.

وقالت إدارة مجمع سونلغاز عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك اليوم الأحد، أنه تعيين المسؤوليين عن النادي هو قيد المشاورة والدراسة بين الطرفين ولم يتم طي الملف بعد.

كما أضاف مجمع سوسنلغاز آن القرارات لن تبث إلا عن طريق قناة الاتصال الرسمية للمجمع وكل الأخبار مغلوطة ومنسوبة إليه من طرف أطراف ليس لها أساس من الصحة.

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