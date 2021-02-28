مجمع سيدار يحقق نموا في رقم الأعمال بنسبة 100 في المائة خلال 2020

حقق مجمع سيدار التابع لمجمع إيميتال في رقم الاعمال بنسبة 100 بالمائة خلال سنة 2020.

وحسب بيان للمؤسسة تحصلت النهار اونلاين على نسخة منه فإنه ورغم رغم جائحة كورونا تمكن مجمع سيدا ر من الحفاظ على توازن مالي مريح خلال سنة 2020.

وحقق المجمع رقم اعمال مهم من خلال فروعه الخمسة كما تم ضمان أجور أزيد من 15 ألف عاملا تابع للمجمع.

ويحتوي مجمع سيدار على خمس فروع وهي مركب الحجار، مصنع بلارة بجيجل اضافة الى ذلك شركة الحراسة والمراقبة والمعهد العالي للتسيير و شركة تصفية المياه الصناعية.

واكد البيان أن المجمع بكل فروعه يعرف توازن مالي مريح، مما مكنه من تحقيق أرباح معتبرة في عز الأزمة الصحية.

وفيما يتعلق بمركب الحجار للحديد والصلب فإن هذا الاخير يشهد صعوبات مالية كبيرة جراء الديون المترتبة عن التي تركها الشريك الأجنبي السابق.

وتسببت الديون التي تركها الشريك في عجز في الميزانية والتي لاتزال عواقبها على نشاط المؤسسة لحد اليوم.

ويأتي هذا النمو والنجاح بفضل دعم ومرافقة مجمع ايميتال لكل فروعه عبر استراتيجية اقتصادية واجتماعية تعتمد على المنافسة وخلق مناخ ناجع.

كما حافظ مجمع سيدار على كافة العمل مع ضمان أجورهم طيلة فترة الازمة،كما تم تسجيل ارتفاع رقم أعمال المجمع طيلة سنة 2020 بنسبة 100 بالمائة.

من جهته حققت شركة sgs فرع الحراسة التابعة للمجمع رقم أعمال قدر بـ175 مليار وهو رقم قياسي منذ نشاة الشركة فضلا عن تسجيل 8 ملايير كفوائد خلال نفس السنة.

كما أبرمت شركة اوراس فرع المجمع عقدا للخدمات الاطعام مع الشركة الجزائرية القرطرية للحديد والصلب عقدا لمدة 10 سنوات وهو ما سيضمن لها رقم أعمال بـ50 مليار سنتيم.