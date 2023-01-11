مجمع سيفيتال : إطلاق التجارب الأولية لزراعة الشمندر السكري

أطلق مجمع سيفيتال التجاري الأولية لزراعة الشمندر السكري بالجزائر حسب ما كشف عنة الرئيس المدير العام ماليك ربراب.

وحسب الرئيس المدير العام ماليك لمجمع سيفيتال المشروع الصناعة التحويلية سيضمن إنتاج ما قيمته 450 ألف طن في السنة من السكر. كما ان المجمع قام بعملية سحق البذور الزيتية سيدخل في الإنتاج قريبا.

وكشفت إدارة سيفيتال انها تملك الارادة الحقيقية لتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية التي تهدف لضمان الأمن الغذائي.