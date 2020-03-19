مجمع سيفيتال: السكر والزيت متوفران.. ولا زيادة في أسعار منتجاتنا

أكد مجمع سيفيتال أن منتجاته ستكون متوفرة بكثرة بما فيها السكر والزيت، مشيرا إلى أن المجمع لم يدرج أي زيادة في الأسعار لمنتجاته.

وحسب بيان نشره المجمع على صفحته الرسمية على التويتر وفيسبوك، قال أن على الرغم من الأوضاع التي يعرفها العالم عامة والجزائر خاصة بسبب انتشار فيروس كورونا، فإن المجمع سيوفر منتجاته بكثرة في السوق الجزائرية. كما أكد المجمع أنه لم يدرج أي زيادة في الأسعار على أي من منتجاته.

وكشف المجمع أنه يضع كميات هامة في المخزون الخاص للفترات الصعبة، كما أن مصنع بجاية لازال يعمل بكافة قدراته والتي يمكنها توفير 200 من المائة من حاجيات السوق الجزائرية، بالإضافة إلى الكميات الهامة التي ينتجها باقي المتعاملين الثلاثة في القطاع، فضلا عن إمكانيات التوزيع التي يحوز عليها المجمع.