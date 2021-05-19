مجمع سيفيتال الـ 3 مغاربيا و32 عربيا ضمن أقوى شركة عائلية لسنة 2021  

كشف تقرير مجلة فوربس العالمية في تصنيفها السنوي عن أقوى 100 شركة عائلية لسنة 2021.

وجاء ضمن تقرير فوربس السنوي مجمع سيفيتال الذي يحتل الرتبة 32 عربيا والـ 3 مغاربيا بعد كل من شركتين مغربيتين.

ووفق مجلة فوربس مجمع سيفيتال ملك للمياردير يسعد ربراب يعد من أكبر الشركات الخاصة في الجزائر

وعرف مجمع سيفيتال تراجعا مقارنة في 2020

وإعتمدت المجلة في تصنيفها على مايلي:

استثمارات المجموعة في أسواق المال المحلية والعالمية والأصول العقارية.

التنوع في الأعمال، وعدد القطاعات التي تنشط فيها أعمال المجموعة بكثافة.

نوع أنشطة الأعمال، ومدى تضررها من الأزمة الراهنة.

عدد الموظفين.

التوزيع الجغرافي للمجموعة، وعدد الدول التي تنشط فيها أعمالها.

تاريخ التأسيس.

في حين جاء مجموعة “فينانس كوم” يرأسها عثمان بن جلول في المرتبة الاولى من تصنيف اقوى شركة عائلية مغاربيا والـ 23 عالميا.

وهي مختصة في مجال البنوك والعقارات وكذا الإتصالات.

بيما جاءت في المرتية الثانية مغاربيا مجموعة “هولماركوم” ملك عبد القادر بن صالح و89 عالميا

وهي مختصة في مجال التمويل والعقارات والصناعات الزراعية والتوزيع والخدمات اللوجيستسكية.

ومجمع سيفيتال المرتبة الثالثة لـ يسعد ربراب

وتمتد أنشطة المجمع إلى قطاعات مختلفة، من معالجة الأغذية والتوزيع بالجملة، إلى الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والحديد والصلب والسيارات.

كما لديها 26 شركة تابعة ضمن 3 قارات قادرة على توليد إيرادات بقيمة 4 مليارات دولار، ولديها أكثر من 18 ألف موظف.

وإحتلت المرتبة الرابعة مغاربيا شركة الوكيل القابضة من تأسيس التونسي محمد الوكيل

وتنشط في مجال شركات السيارات والعلامات التكنولوجية

وإحتل الغرير للإستثمار من دولة الإمارات المرتبة الاولى عربيا

تمثل الغرير للاستثمار الذراع التابعة لعبدالله الغرير، وتعمل في قطاعات الأغذية والموارد والعقارات والإنشاءات والطاقة والنقل والمشاريع.

كما تمتد عمليات المجموعة إلى أكثر من 50 دولة، وتوظف أكثر من 28 ألف شخص. إلى جانب ذلك، تدير الغرير للأغذية إحدى أكبر مزارع الدواجن في الإمارات العربية المتحدة.

كذلك تعد العائلة المستثمر الأكبر في بنك المشرق. فيما حصلت جامعة الغرير على الاعتماد الدولي من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا.