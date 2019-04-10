مجمع سيفيتال يرسل 4 مهندسين جزائريين شباب إلى ألمانيا

أعلن مجمع سيفيتال، لرجل الأعمال يسعد ربراب، عن إرساله 4 شباب مهندسين جزائريين، قريبا إلى ألمانيا.

وأفاد يسعد ربراب في تغريدة على “التويتر”، أن الشباب الأربعة سيذهبون إلى ألمانيا من أجل تكوينهم على تكنولوجية ايفكون.

وكتب ربراب “فخور بأن أقدم لكم 4 مهندسين جزائريين شباب، سنرسلهم قريبا إلى ألمانيا من أجل تكوينهم على تكنولوجية ايفكون”.

للإشارة سيلتحق الشباب الأربعة بـ6 مهندسين آخرين، تم إرسالهم في نفس الإطار قبل أكثر من شهرين.