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قناة النهار

مجمع سيفيتال يطلق تجارب أولية لزراعة الشمندر السكري في الجزائر

بقلم قناة النهار
مجمع سيفيتال يطلق تجارب أولية لزراعة الشمندر السكري في الجزائر
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/p2x31
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