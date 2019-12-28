مجمع سيفيتال يفند كل التهم الموجهة إلى ربراب ويوضح

فند مجمع سيفيتال في بيان له كل التهم الموجهة لرئيس المجمع إسعد ربراب مع إيفكون الصناعية تفنيدا قاطعا .

وأوضح البيان ان القضية تم تذبيرها وحياكتها من قبل عصابة النظام السابق إستخدمت بعض الموظفين في الدولة بهدف عرقلة المسيرة سيفيتال الإستثمارية.

في حين اكد البيان أن سيفيتال لم يلجأ وشريكاتها الفرعية 27 أبدا إلى تضخيم الفواتير ولا إلى التزوير أوإستعمال المزور وهذا الامر يتنافى وقيمنا.

ويتمثل إيفكون الصناعية في مركزين لصنع الأغشية من الجيل الثالث وهذا بعدما حضيت على 179 براءة إختراع اين تستخدم فيه تكنولوجية حديثة ومتطورة.

تستعمل هذه الأغشية في صنع المياه الفائقة النقاء لصناعة الادوية وصناعة اشباه الموصلات والصناعة الغدائية.

كما سيتم إستخدامها في معالجة المياه المستخدمة في معالجة الصناعة الكيميائية وصناعة النفط والغاز وأيضا في تحلية مياه البحر.

وتطلب إنجاز هذه المراكز التي تعمل كلية بأنظمة اوتوماتيكية مجهزة بذكاء إصطناعي الإستعانة بإتحاد متكون من 8 شركات ذات شهرة عالمية وهي:

3 شركات ألمانية وشركة فرعية نمساوية لشركة كورية الجنوبية .

شركتنان إيطاليتان وشركة سويسرية وشركة اخرى امريكية .

كل هذه الشركات عملت بالتنسيق مع مركز إيفكون للأبحاث والتطويرevcon technology ومقره ميونيخ بألمانيا.

وعليه فقد تم إستيراد 5 ضاغطات من نوع a5 1300 dl و 2300 a5 dl مترابطة مع اجهزة اخرى، يتشكل منها مركز الإنتاج الذي كان مقررا بالأربعاء في البليدة.

وتتمثل في نماذج مصممة حصريا وفقط لشركة إيفكون الصناعية وتم إقتناءه باموال خاصة وبدون اي قرض بنكي

ومن بين الاجهزة المستعملة ضاغطتان من نوع a5 1300 dl تم تصميمهما لإستيعاب قالب يزن 17 طنا.

مزدوج البصمة مع 10 نقاط ضخ متزامنة كما تتميز بمواصفات فريدة من نوعها لا توجد في أي ضاغطة اخرى في العالم .

وإثر ذلك فإن مجمع سفيتال يفند هذه الإتهامات تفنيدا قاطعا ولن يتوانى في تقديم المستندات والأدلة اللازمة لكشف الحقيقة للإثبات براءة ربراب وشركة إيفكون الصناعية.

وان القضية تم تذبيرها وحياكتها من قبل عصابة النظام السابق إستخدمت بعض الموظفين في الدولة بهدف عرقلة المسيرة سيفيتال الإستثمارية .

وإختتم مجمع سيفيتال بيانها بان لديهم ثقته في العدالة الجزائرية في إنصاف ربراب اول مصدر خارج المحروقات واكبر مساهم في البلاد.

وللإشارة فإن محاكمة رئيس مجمع إسعد ربراب مقررة يوم 31 من هذا الشهر مع إيفكون الصناعية.