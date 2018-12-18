مجمع “سيفيتال” يكشف تفاصيل حجز آلة Evcon

كشف، اليوم الثلاثاء، مجمع سفيتال، عن الأسباب التي حرمت الجزائر من حصرية الحصول على تكنولوجيا إنتاج المياه شديدة النقاء.

وحسب بيان المجمع، تحوز النهار أون لاين، على نسخة منه، قامت سفيتال باستيراد آلة evcon ضاغطة من نوع DL 2300 A5، تم تفريغها في ميناء بودواو الجاف بتاريخ 09 جويلية 2018.

وارتأت مصالح الجمارك، اللجوء إلى إجراء خبرة قضائية لتحديد قيمتها وحالتها.

لذلك تم تعيين خبير بتاريخ 08 أوت 2018، ونظرا لجهله لطبيعة الآلة المستوردة، اعتبر الخبير المعيّن أن الآلة ليست ضاغطة بل طاردة، حيث تسبب هذا الخطأ الجسيم في تحريف تقريره بأكمله.

وبتاريخ 03سبتمبر 2018، عيّنت المحكمة خبيرًا ثانيا، وقبل أيام قليلة من تسليم تقريره، أعدت الجمارك، محضر مخالفة تشريع الصرف الأجنبي، استندت فيه للخبرة الأولى الخاطئة.

وسارعت إلى إرساله إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو، دون انتظار استنتاجات الخبير الثاني.

مع أن هذا الأخير، كان سيقرّ بأن الجهاز من تكنولوجيا فريدة في العالم، وأن قيمته المصرّح بها مبررة وليس مبالغ فيها ومقبولة.

وبعدها –تضيف سفيتال- اتصلت الشركة بالجمارك لطلب إزالة بضائعها، ما تطلب خبرة ثالثة لتسوية هذا النزاع نهائياً.

وبتاريخ 30سبتمبر2018، تم تعيين خبير ثالث من قبل محكمة بودواو، وقد خلص، مثل الخبير الثاني، إلى أن قيمة الجهاز محل النزاع مبررة.

باعتبار أن هذه الضاغطة نموذجا تم تصنيعه فقط وخصيصا وحصريا لشركة إيفكون للصناعة، وتتميز بتكنولوجيا عالية وخصائص تقنية جديدة تماما، لا تتوفر عليها أي آلة أخرى في العالم.

وقد أكد المدير الإقليمي للجمارك للدار البيضاء استعداده، لإعادة المعدات حالما اتخذت العدالة قرارًا.

كما أكد أن محضر المخالفة الذي أحيل إلى وكيل الجمهورية، سيتم غلقه، كما أن قابض الجمارك ببومرداس التزم بنفس الشيء.

وقد تم إصدار هذا القرار،حسب سفيتال، بتاريخ 27 نوفمبر 2018 من قبل محكمة بودواو، التي أمرت إدارة الجمارك في بومرداس تنفيذ صيغة الإفراج الفوري وغير المشروط عن معدات الشركة.

وأضافت ” مفاجأتنا كانت كبيرة لمّا رفض قابض الجمارك المذكور تنفيذ هذا الحكم وقدم طلبا لوقف تنفيذه.”

وقد قوبل الطلب بالرفض من قبل المحكمة في 13 ديسمبر 2018 ، مما يؤكد القرار القضائي التنفيذي الذي صدر قبل ذلك لصالح سفيتال.

وفي نفس اليوم توجهت الشركة بقرار العدالة الجديد إلى مصالح الجمارك ببومرداس، التي أبدت استعدادها لتطبيقه وحددت يوم 16 ديسمبر 2018 تاريخ لأخذ بضاعتنا.

وبذات التاريخ، تقدّمت الشركة إلى ميناء بودواو الجاف للقيام بالإجراءات الخاصة بأخذ الضاغطة.

وفي قرار مفاجئ، أخبرتهم مصالح الجمارك في عين المكان باستحالة تنفيذ الحكم بسبب وجود قرار حجز على العتاد، أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة بودواو.