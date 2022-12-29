مجمع صيدال: أوامر  بتسريع تحديث وإعادة تأهيل مصنع جسر قسنطينة

أسدى وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، تعليمات لمسؤولي مجمع “صيدال” تقضي بتسريع تحديث وإعادة تأهيل مصنع جسر قسنطينة. المتخصص في صناعة الأشكال الجافة والمحاليل المكثفة.

كما جاءت هذه التعليمات خلال زيارة تفقدية غير مبرمجة “فجائية”، قام بها عون، لمعاينة عدة وحدات تابعة للمجمع العمومي صيدال. وذلك “عملا بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير”. الرامية إلى “إعادة الاعتبار لمجمع صيدال والعمل على بعثه ودفعه لدور ريادي حقيقي في السوق الوطنية”.

وتفقد الوزير مصنع جسر قسنطينة المتخصص في صناعة الأشكال الجافة والمحاليل المكثفة. حيث اطلع على مختلف الورشات وخطوط الإنتاج التي عرفت “تدهورا بسبب نقص الاستثمار والصيانة”.

وفي هذا الإطار طلب عون “بإعداد تقرير مفصل لتحديد المسؤوليات وتسريع تحديث وإعادة تأهيل المصنع”. “بحلحلة جميع الإشكاليات التي لاحظها”.

كما استمع الوزير، خلال هذه الوقفة، إلى انشغالات العمال و”وعدهم بالاستجابة لها في أقرب الآجال”. داعيا إياهم إلى “توحيد جهودهم للنهوض بمصنع صيدال والرفع من مستوى الإنتاج”.

وفي المحطة الثانية، توجه الوزير والوفد المرافق له إلى مركز التكافؤ الحيوي المتخصص في إجراء دراسات التكافؤ الحيوي. لإثبات تطابق الأدوية الجنيسة والأدوية الأصلية من حيث الفعالية والأمان، تضيف الوزارة. حيث شدد عون على “ضرورة الإسراع في تقديم أول دراسة للتكافؤ الحيوي”. و”وضع مخطط سنوي لتحديد كمية ونوعية الدراسات الممكن إجراؤها”.

كما دعا الوزير -حسب البيان- إلى “ضرورة الاعتماد على المقاييس الدولية والحصول على كافة الشهادات والاعتمادات الضرورية”. مما “سيسمح بالاعتراف بجودة ومطابقة الأدوية المصنعة محليا، لاسيما فيما يتعلق بملفات التسجيل”.

وشكلت هذه الزيارة -وفقا للبيان- “فرصة سانحة لتأكيد مواصلة دعم الوزارة لصيدال”. من خلال “المرافقة اليومية والمنتظمة لتنمية وتطوير المجمع بصفته أداة للسيادة الصحية في الجزائر، وفاعلا اقتصاديا ورائد في السوق الصيدلاني الوطني”.