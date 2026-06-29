مجمع صيدال: نتائج مالية استثنائية للسنة المالية 2025

عقد مجمع صيدال، اليوم الإثنين بفندق جاردي بالجزائر العاصمة، جمعيته العامة العادية، المخصصة للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة واعتماد التتائج المالية لسنة 2025.

وقد سجل المجمع، في ختام هذه السنة المالية، أداءً تاريخيًا يعكس وجاهة رؤيته الاستراتيجية، والتزام موارده البشرية، والثقة المتجددة التي يحظى بها لدى شركائه.

وبلغ رقم الأعمال مستوى قياسيًا قدره 44.040.416 ألف دينار جزائري، مسجلًا نموًا استثنائيًا بنسبة 98,43٪ مقارنة بالسنة المالية السابقة.

كما تجسدت هذه الديناميكية في ارتفاع حجم الإنتاج ليصل إلى 144.334 ألف وحدة بيع، أي بزيادة قدرها 9,70٪. بما يؤكد التعزيز المستمر للقدرات الصناعية للمجمع والتزامه بضمان توفير الأدوية لفائدة المرضى.

وتعكس هذه المؤشرات نموًا قويًا ومستدامًا، مدعومًا بتحسن ملحوظ في الأداء التشغيلي. حيث ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 88,05٪، فيما سجل فائض الاستغلال الخام زيادة استثنائية بلغت 358,48٪.

كما تؤكد نتائج السنة المالية تحسنًا كبيرًا في الأداء العام للمجمع، من خلال ارتفاع النتيجة التشغيلية بنسبة 243,27٪. والنتيجة الصافية بنسبة 263,23٪. وهو ما يعكس قدرة المؤسسة على الجمع بين الكفاءة الصناعية، والتحكم في التكاليف، وخلق القيمة.