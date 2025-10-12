مجمع صيدال يطلق حملة تحسيسية حول سرطان الثدي..وبن يغزر تدعو إلى عدم الخوف

أعلنت الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال نبيلة بن يغزر، اليوم الأحد عن الانطلاق الرسمي لحملة التحسيس. والتشخيص حول سرطان الثدي في كافة وحدات المجمع.

وجاءت الحملة التحسيسية وفاءً بالالتزام في مجال تعزيز الصحة العمومية وضمان رفاهية العمال.

وأطلق مجمع صيدال، حملة وطنية واسعة للتحسيس والكشف المبكر، بالتوازي عبر مختلف وحدات المجمع عبر الوطن.

وأكدت بن يغزر على أهمية التحكم في التوتر باعتباره عاملاً أساسياً للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية. مشيرة إلى أن الضغوط التي تعيشها المرأة اليوم لم تعد كما كانت في السابق، فهي تتحمل العديد من المسؤوليات. مع حفاظها على دورها الأساسي في رعاية الأسرة والأبناء.

كما شددت على ضرورة غرس القدوة في الأجيال الصاعدة، من خلال اتباع نمط حياة صحي وتغذية متوازنة. داعيةً النساء إلى عدم التخوف من الفحص الطبي باعتباره وسيلة فعالة للوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الحملة العالمية «أكتوبر الوردي» المخصصة لمكافحة سرطان الثدي. والتي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر.

وتنظم هذه العملية بالتعاون مع جمعية “وين نلقى” لمساعدة المرضى. حيث تمّ تسخير طاقم طبي مختص عبر مختلف مواقع المجمع لتقديم شروحات حول عوامل الخطر. وطرق الوقاية، وأهمية الكشف المبكر.

وستتبع مرحلة التحسيس بفحوصات طبية متخصصة تشرف عليها فرق من الأطباء الأخصائيين. قصد الكشف المبكر عن أي مؤشرات مرضية والمساهمة في رفع نسب الشفاء.