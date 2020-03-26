مجمع صيدال يوزع مليونين ونصف مليون وحدة من الأدوية التي تقلل من أعراض كورونا

اتخذ مجمع صيدال إجراءات استعجالية لتعزيز انتاجه من الأدوية التي تقلل من أعراض فيروس كورونا لاسيما البراسيتامول و فيتامين “C”.

حيث قام المجمع بتوزيع أكثر من مليوني وحدة من براسيتامول “500 ملغ و1 غ” و 500.000 وحدة من فيتامين “C” على مختلف مراكز التوزيع بوسط شرق وغرب البلاد بحيث تندرج هذه الإجراءات في إطار المساعي المبذولة لمواجهة وباء كورونا فيروس.

وحسب بيان لمجمع صيدال، فإن هذه الكميات ستغطي الإحتياجات لمدة 6 أشهر بالنسبة لبراسيتامول و 9 أشهر بالنسبة لفيتامين “C”.

كما شرع المجمع العمومي لأول مرة في تصنيع المعقمات الكحولية (Gel hydro alcoolique)للمساهمة في تلبية جزء من الطلب الكبير على هذه المادة الموصى بها للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

وتقدر أول دفعة من الإنتاج ب 20.000 قارورة بسعة 1لتر على أن يوفر المجمع، في مرحلة ثانية، معقمات بأحجام 100 ملل و 200 ملل.