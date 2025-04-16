مجمع صيني يتولى إنجاز محطة توليد الكهرباء بعين وسارة

تباحثت “الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز-إنتاج الكهرباء”، فرع سونلغاز، مع متعامل صيني لإنجاز مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بعين وسارة (الجلفة). إذ توصل مجمع سونلغاز إلى اتفاق مبدئي حول مقترح الشركة الإسبانية “دورو فيلغويرا”، بإسناد الأشغال المتبقية من المشروع للصينييّن، وذلك بعد إفلاس الشركة الإسبانية.

وجاء في بيانٍ لسونلغاز أن المجمع الصيني المتكون من ثلاث شركات (CPECC-APCC-NWEPDI). التزم بإنهاء بناء المحطة مع تشغيل تدريجي بداية من الشهر التاسع الذي يلي الاتفاق النهائي. بحسب ما أفاد به بيان للشركة اليوم الاربعاء.

وجاء في البيان: “سعيا منها لإتمام مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بعين وسارة بولاية الجلفة. توصلت “الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز-إنتاج الكهرباء” إلى اتفاق مبدئي حول مقترح الشركة الإسبانية “DURO FELGUERA”، بإسناد الأشغال المتبقية من المشروع للمجمع الصيني.

وأكد البيان ذاته أن الشركة الإسبانية “دخلت مرحلة قبل الإفلاس منذ شهر ديسمبر 2024 وأوقفت أشغال إنجاز المحطة منذ شهر جوان 2024”. مضيفا أن “تجسيد بنود هذا الاتفاق المبدئي سيسمح، بالإضافة الى إعادة بعث أشغال الإنجاز للمحطة، بوضع حد للتحكيم القائم وحفظ مصالح الطرفين”.