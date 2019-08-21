مجمع طحكوت لعماله.. أجوركم جاهزة لكن السلطات جمدت الحسابات البنكية

أصدرت إدارة مجمع طحكوت، اليوم الأربعاء، بيانا موجها إلى عمال المجمع، بشأن وضعية أجورهم العالقة .

وقال مجمع طحكوت في البيان إن إدارته قامت بكل الإجراءات اللازمة من أجل الالتزام بصب الأجور الشهرية للعمال خلال جويلية.

ونفى المجمع ما تم ترويجه من معلومات بشأن عجزه عن تسوية رواتب العمال.

وجاء في بيان مجمع طحكوت أن رواتب شهر جويلية المنصرم تم صبها لكافة العمال عبر الولايات التي يتواجد بها المجمع.

غير أنه بسبب قرار العدالة تجميد الحسابات البنكية للمجمع، في إطار إجراءات تحفظية، تم تجميد الكتلة الشهرية لأجور العمال.

وشدد المجمع على أنه لا يعاني من أية صعوبات مالية، مضيفا أن المجمع لم يستفد من أي قروض بنكية.