مجمع عمر بن عمر يرفع دعوى قضائية ضد عبدو سمار

قدم مُجمع عمر بن عمر، أمس الخميس، أمام محكمة بوفاريك، أول شكوى ضد الاعلامي، عبدو سمار.

وحسب بيان المجمع، يأتي رفع الدعوة القضائية، تنديدا بالحملات التشهيرية التي كان عرضة لها في 8 أفريل في برنامج “كواليس” الذي يبث على قناة تلفزيونية تُبث عبر الويب.

واعتبر المجمع أن هذه الشكوى هي الخطوة الأولى في استعادة الحقيقة، حيث سترفع مجموعة عمر بن عمر دعوى قضائية أخرى لدى المحكمة نفسها في الأيام المقبلة.

كما سيقوم جميع الأشخاص المذكورة أسماؤهم في هذا البرنامج برفع دعاوى مماثلة.

وحسب المجمع، فقد تم الشروع في مباشرة الإجراءات القضائية في باريس، أين تم تسجيل هذا البرنامج و بثه على هذه القناة، وكذا في جنيف ، أين يقع المكتب الرئيسي لها.

مستندا في ذلك إلى ما قاله مسيرها في برنامج بُث في 18 أفريل 2019 “نحن مؤسسة إعلامية سويسرية”.

بالإضافة إلى صاحب التحقيق، يتابع المجمع أيضًا هذه القناة ومديرها، للإهانات التي تمت على منبر عمومي في نفس البرنامج الذي تم بثه يوم 18 أفريل 2019.

و كرد أولي على الأكاذيب و التشهيرات المُغرضة التي ارتكبها هؤلاء الأشخاص ذكر مجمع عمر بن عمر أن شركة General Food Company تأسست في سويسرا، بهدف تسويق وتوزيع منتجات مجموعة عمر بن عمر.

وهي عميل حصري للمجمع، حيث تشتري من مجمع عمر بن عمر، لكنها لا تبيع له أي منتجات أو معدات.

ولا يمكن اعتبارها كمُورد، كما يزعم كذبا صحفي هذه القناة، وتأكيدا لهذا، تشهد الميزانية العامة لشركة General Food Company على ذلك.

وأشار أن الوثيقة الرسمية مودعة في ملف دعاوى التشهير في الجزائر وباريس وجنيف.

وفيما يتعلق بالمخبزة الصناعية المتواجدة داخل مُجمع قورصو، فقد تم إطلاق المشروع في إطار شراكة قانونية مع المُجمع العمومي Eriad الجزائر، والتي تم تطويرها من خلال إنشاء شركة ذات رأس المال – مختلط تحمل تسمية “شركة مطاحن البحر الأبيض المتوسط.

وحسب المجمع فقد استفادت هذه الشركة من قرض بنكي، حيث كان من المتوقع أن ينتج مصنع قورصو لوحده 150 طنًا من الخبز يوميًا، أو ما يعادل 500.000 خبزة في اليوم، لتلبية السوق المحلي، الذي تقدر احتياجاته بـ 49 مليون خبزة في اليوم.

وأشار أنه تم حل الشركة بناء على اتفاقية ودية بين Eriad الجزائر ومجموعة بن عمر.

وبعد تثبيت حل الشركة قانونيا ، استعاد Eriad مُجمع قورصو، واسترجع مجمع عمر بن عمر شركة MMC .

في هذا الإطار، تحمل مجمع عمر بن عمر جميع ديون شركة Eriad، بما في ذلك القرض البنكي.

و قام كل من مجلس مساهمات الدولة والمجلس الوطني للاستثمار بالتصديق على معاهدة تصفية الشراكة.

وقام مجمع عمر بن عمر بدفع القسط الأول من أعباء القرض البنكي برسم الاستحقاق الآجل في 11 ديسمبر 2018.

وقد قام الرئيس المدير العام لمُجمع بن عمر بذكر كافة هذه العناصر في مقابلة مع يومية وطنية يوم 11 مارس 2019.

وقدم تفاصيل عن تمويل المشروع، بما في ذلك مبلغ الائتمان الأولي، من 0.95 مليار دولار، دون أي استفادة من أي خصم في معدل الفائدة كما يزعم هؤلاء (5.25 ٪).

كما قام المُجمع بتحمل الفارق الذي كان مدعومًا بالكامل من قبل مجموعة عمر بن عمر.

أما بالنسبة للقمح، تستورد مجموعة عمر بن عمر، أكثر من 65٪ من طاقتها الإنتاجية من القمح غير المدعوم، بتكلفة مضاعفة مقارنة مع سعر القمح المدعوم.

وعليه، فإن عمليات التصدير قد تمت في هذا الإطار بالذات، مشيرا أنه بحوزتهم جميع شهادات القبول المؤقت التي أصدرتها مصالح الجمارك الجزائرية لهذا الغرض.

كما تم تسليم جميع الأدلة إلى المحكمة في الجزائر، وسيتم دفعها في الأيام المقبلة إلى الملفات التي تم تشكيلها في باريس وجنيف.

كما يؤكد مجمع عمر بن عمر أن لديه الثقة الكاملة في أن تبرز الحقيقة عن قريب.