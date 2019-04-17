مجمع عمر بن عمر يُكذب إتهامات قناة أجنبية حول تهريب العملة الصعبة للخارج

أصدر مجمع عمر بن عمر، بيانا يكذب فيه كل ما تداولته احدى القنوات التلفزيونية أجنبية، حول تهريب شركات المجمع للعملة الصعبة نحو الخارج.

وجاء في بيان مجمع عمر بن عمر:

باسم الله الرحمان الرحيم

” يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”

– بتاريخ 08/04/2019 قامت قناة تلفزيونية أجنبية ببث حصة استضافت صحفيا و تناولت موضوع تهريب شركات عمر بن عمر للعملة الصعبة نحو الخارج و موضوع قضية المخابز الصناعية بقورصو.

– إن مجمع عمر بن عمر يفند و يكذب بشدة كل الاتهامات القاذفة و الباطلة و العارية من الصحة و المغالطات المقصودة التي جاءت على لسان هذا الصحفي.

– إن مجمع عمر بن عمر يتحدى أمام الشعب الجزائري و أمام العدالة الجزائرية هذه القناة و هذا الصحفي أو أي شخص آخر لتقديم أدنى دليل حول صحة هذه الاتهامات الكيدية.

– إن مجمع عمر بن عمر يعلم الرأي العام الوطني و المغترب بأن شركة GENERAL FOOD COMPANY هي شركة أنشئت في سويسرا من أجل تسويق و توزيع منتوجات المجمع بأوروبا و سددت جميع فواتيرها بالعملة الصعبة بنسبة 100 % ولم يسبق لهذه الشركة و أن باعت أية منتوجات أو تجهيزات للمجمع و نحن مستعدون لنشر الميزانيات الدالة على ذلك.

– كما أن مجمع عمر بن عمر يعلم الرأي العام الوطني و المغترب بأن مشروع المخابز الصناعية بقورصو انطلق في إطار شراكة قانونية بينه و بين مجمع الرياض الجزائر و تم تأسيس شركة بين الطرفين استفادت من قرض بنكي ثم و بعد فض الشراكة للأسباب القانونية التي تطرق لها مدير المجمع بالتفصيل عبر الصحافة المكتوبة و المسموعة فإن مجمع عمر بن عمر هو من تحمل قيمة القرض البنكي على عاتقه مع التأكيد على أنه تكبد خسارة كبيرة في هذا المشروع.

– إن مجمع عمر بن عمر له قيم و مبادئ شريفة و تقاليد نزيهة معترف بها و يعبر عن امتعاضه من هذه الحملة المنظمة و الموجهة ضد رجال الأعمال الوطنيين و المنتجين من بعض الجهات التي سوف يكشفها للرأي العام في أوانها ويكرر استعداده في إطار قواعد الشفافية المطلقة لتزويد الصحافة المحترفة بكل المعلومات التي تدحض جزما كل هذه الإتهامات و يحتفظ بكل حقوقه في متابعة من يسيء للمجمع أمام الجهات القضائية المختصة.