مجمع “غلوبال غروب” يأسس منطقة تبادل حرة بموريتانيا

قام مجمع غلوبال غروب بالشراكة مع مجمع HB بوشرايا الموريتاني بتأسيس منطقة تبادل حرة للخدمات اللوجستية،

وهي عبارة عن شركة جزائرية موريتانية سميت بـ”LOGAM”، تقع ببير موغرين،

وستسمح الشركة بتقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال تسهيل نقل المنتوجات الجزائرية الى الأراضي الموريتانية،

وكذا بلدان غرب إفريقيا وتخزينها بالإضافة الى توزيعها كسيارات “كيا” الجزائر،

بالإضافة إلى المواد الغذائية، الأجهزة الكهرومنزلية، الخضر والفواكه، من خلال نقل الخبرة والتكوين وخلق فرص عمل للشباب.

وتعتبر المنطقة اللوجستية كمحفز لتشجيع وتقوية التعاون الاقتصادي والتنموي بين الجزائر وموريتانيا

كما تعطي دفعا كبيرا لتعزيز قدرات التبادلات التجارية بين البلدين،

بالإضافة إلى توسيع تصدير منتجاتها نحو دول غرب إفريقيا التي تحتوي على أكثر من 350 مليون مستهلك.

وبهذا إن مجمع غلوبال غروب ينفذ بتفانٍ استراتيجية الجزائر الجديدة الرامية إلى تنمية الصادرات من خلال رفع مستوى التبادلات التجارية مع أفريقيا الغربية، وإحياء البعد الأفريقي في الانفتاح الاقتصادي نحو الخارج.