مجمع فادركو يوقّع اتفاقية مع جامعة باب الزوار

وقّع مجمع فادركو وجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز التعاون بين العالم الأكاديمي والقطاع الخاص لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلاب، بمناسبة أسبوع ريادة الأعمال.

ويتشارك مجمع فادركو وجامعة العلوم والتكنولوجيا قناعة بأن الابتكار هو محرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتمثل هذه الخطوة مرحلة هامة في استراتيجية دعم ريادة الأعمال لكل من مجمع فادركو والجامعة. وتجسد التزامهما المشترك بالابتكار، والتكوين، وخلق فرص العمل.

ومن خلال هذا التعاون، تسعى الجهتان إلى إنشاء نظام بيئي يشجع على ظهور أفكار جديدة، وتكوين قادة المستقبل. ودعم الشركات الناشئة المبتكرة عبر عدة مبادرات ملموسة.

وكذا تعزيز قابلية توظيف الطلاب من خلال تنظيم تدريبات وتكوينات تتماشى مع احتياجات السوق.

وتشجيع الابتكار من خلال وضع برامج وورش عمل لدعم مشاريع الطلاب. وتطوير مشاريع بحثية مشتركة تعالج التحديات الحالية للصناعة.

وصرّح مسؤول مجمع فادركو بالقول: ” تأتي هذه الشراكة في إطار رغبة فادركو في تشجيع المواهب الشابة. على تطوير مشاريع طموحة والانخراط في مغامرة ريادة الأعمال. نحن فخورون بتقديم خبراتنا للطلاب من أجل الابتكار معًا وتكوين قادة المستقبل “.