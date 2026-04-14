مجمع فاديركو يشارك بمعرض “جازاغرو” بمنتجات مبتكرة

شارك مجمع فاديركو في معرض “جازاغرو” للصناعات الغذائية، المخصص لقطاع الصناعات الغذائية والفلاحية، والذي يعقد في الفترة الممتدة من 12 إلى 15 أفريل في قصر المعارض صفاكس بالجزائر العاصمة.

وقدّم مجمّع فاديركو، من خلال علامتها التجارية “كوتكس”، المنتجات الأنسب للمهنيين في صناعة الأغذية والفنادق وشركات تقديم الطعام والمطاعم.

ويمثّل هذا الحدث الصناعي الكبير فرصة استراتيجية للمجموعة لعرض خبرتها الصناعية وجودة منتجاتها والتزامها المستمر بالابتكار والأداء.

ومن خلال هذه المشاركة، تؤكد شركة “كوتكس” التزامها بأن تكون قريبة قدر الإمكان من المهنيين والمستهلكين. مع المساهمة الفعالة في تطوير وتحديث قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر.

وكجزء من مشاركتها في “جازاغرو”، تعاونت مجموعة فاديركو مع “ESHRA”. حيث تُتيح هذه الشراكة للطلاب تجربةً تفاعليةً تجمع بين إعداد وتقديم الطعام. كما تُبرز جودة منتجات فاديركو، المصممة لتلبية متطلبات الاستخدام الاحترافي.

وتوضح هذه المبادرة الالتزام المشترك من كلا الطرفين بالتدريب ونقل المعرفة والتميز.