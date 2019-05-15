مجمع فرتيال عنابة ينقل العامل الذي أصيب بحروق للعلاج في اسبانيا

نقلت إدارة مجمع فرتيال عنابة العامل المصاب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة إلى العاصمة الاسبانية مدريد أجل العلاج.

عن طريق طائرة طبية خاصة حيث رافقه الأمين العام لنقابة العمال و طاقم طبي تابع لمجمع فرتيال.

العامل البالغ من 36 سنة اصيب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة في أنحاء مختلفة من الجسم.

جراء الحريق الذي اندلع السبت الفارط بأحد وحدات مجمع فرتيال لصناعة الأسمدة الكيماوية و الفوسفات بعنابة احد فروع مجمع سوناطراك الحريق.

بعد أن وقع انفجار بأحد الانابيب الناقلة للغاز بالورشة الرئيسية للتحضير الأخيرة لاستخراج الآمونياك بمجمع فرتيال.